Deadpool 2: Russell Crowe potrebbe vestire i panni di Cable?

Deadpool 2 continua a trasformarsi sempre più in realtà, e presto lo studio dovrà scegliere chi sarà l’attore ad interpretare il mutante/viaggiatore nel tempo Cable, che avrà un ruolo molto importante nel sequel. In seguito a una recente conversazione su Twitter potrebbe essersi aggiunto un altro nome alla lista dei potenziali interpreti del personaggio.

Il creatore di Cable, Rob Liefeld, ha postato sul social network una nuovissima e ipotetica scelta, che è un nome molto familiare. Liefeld ha, infatti, mandato un tweet a nientepopodimeno che Russell Crowe dicendogli:

“Dovresti prendere in considerazione #Cable in Deadpool e X-Force. Non dico nient’altro…“.

Questa battuta sarebbe potuta finire sul nascere, ma l’attore ha risposto:

“Sono sicuro che, se a @VancityReynolds interessa l’idea, troverà un modo per far sì che accada“.

Questa risposta ha, ovviamente, portato a una replica da parte di Rob Liefeld:

“Mi perdoni sir. È assolutamente un’idea irresistibile“.

Non può passare inosservato il fatto che i due abbiano menzionato direttamente Ryan Reynolds nel loro scambio di risposte su Twitter. Sicuramente Crowe ha la prestanza fisica adatta a Cable, e comunque la sua interpretazione di Jor-El ne L’uomo d’acciaio è piaciuta.

Un tempo grandi nomi, come quello di Russell Crowe, avrebbero rifiutato immediatamente proposte provenienti da questi progetti. È fantastico vedere come anche l’industria cinematografica si stia evolvendo. Chissà magari vedremo davvero l’attore in Deadpool 2.

FONTE: Comicbook