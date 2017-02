Deadpool 2: Ryan Reynolds rompe il silenzio sull’abbandono del regista

Pochi non sanno che Tim Miller, regista di Deadpool, ha abbandonato il timone del sequel con Ryan Reynolds. Tuttavia molti non sanno che per quanto l’impegno sia dell’attore che del regista fosse a dir poco profuso, gli attriti di Miller sul set sono iniziati già durante la lavorazione della prima pellicola.

Sebbene Ryan Reynolds si mantenga discreto nel non rivelare nomi e particolari, nell’intervista rilasciata a GQ, che lo ha nominato Uomo dell’Anno, getta un po’ di luce sull’accaduto: “Tutto ciò che posso aggiungere a quanto detto è che sono triste di vedere Tim fuori dal progetto. Nessuno ha lavorato a Deadpool più duramente di lui. Fare il film è stato molto difficile, ma è stato il gruppo di persone più appassionate con cui abbia mai avuto a che fare. Per qualche motivo, proprio quel gruppo di pazzi scriteriati ha fatto funzionare le cose così bene e non perché io avessi una visione e pretendessi che dovesse essere quella. Ha funzionato perché tutti condividevamo quel sentimento. Purtroppo ci sono stati dei litigi alquanto spaventosi durante la post-produzione, i quali hanno degenerato velocemente. Per fortuna siamo tutti cresciuti e alla fine della giornata ci vogliamo tutti bene“.

Sappiamo che Reynolds, essendo produttore del film, aveva ben più controllo di quanto normalmente concesso ad un attore. Sarebbe dunque plausibile ipotizzare che quei “litigi” fossero proprio tra lui e Miller. In ogni caso Deadpool approderà in sala e resta solo da scoprire chi ne guiderà le sorti. Per ora il frontrunner sembra essere David Leitch (John Wick), ma la conferma non è ancora giunta.

La data della release è prevista per gli inizi del 2018.

Fonte: Movieweb