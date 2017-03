Deadpool 2: Ryan Reynolds torna nei panni del supereroe nel teaser trailer del sequel

Se siete andati a vedere Logan al cinema, allora sicuramente avete visto Ryan Reynolds tornare nei panni di Deadpool nel teaser trailer di Deadpool 2. Ora la 20th Century Fox ha diffuso proprio il teaser completo, dando a tutti la possibilità di vederlo.

Come aveva vociferato la scena post-credit del primo film, Cable apparirà in Deadpool 2. Stiamo parlando del personaggio che viaggia nel tempo, figlio di Ciclope / Scott Summers di X-Men. Il personaggio in questione ha una delle storie d’origine più complicate del fumetto. Attualmente non è stato scelto ancora l’attore che vestirà i panni di Cable. Nel sequel comparirà anche Domino / Neena Thurman. Anche per questo personaggio non è stata scelta ancora un’attrice.

Anche se al momento si sta lavorando su Deadpool 2, lo studio ha confermato di aver iniziato già ad occuparsi del terzo adattamento. David Leitch (John Wick) dirigerà il secondo capitolo su una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick.

FONTE: Comingsoon.net