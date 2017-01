Deadpool 2: torneranno Colosso e Testata Mutante Negasonica

Intervistati da Collider, Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori di Deadpool, hanno confermato il ritorno di Colosso e Testata Mutante Negasonica nel sequel, previsto per il 2018.

David Leitch, co-regista di John Wick insieme a Chad Stahelski, è stato ingaggiato dalla dalla 20th Century Fox per dirigere Deadpool 2.

Oltre ad avere anni di esperienza come registi di seconda unità, Leitch e Stahelski hanno creato la 87Eleven Action Design , uno studio che si occupa di realizzare coreografie per sequenze di combattimento e di addestrare stuntmen per alcuni dei più grandi blockbuster hollywoodiani.

Tim Miller, regista del primo Deadpool, ha lasciato la regia del sequel a causa di divergenze creative con l’attore protagonista Ryan Reynolds. Miller non aveva ancora firmato un accordo per il sequel ma stava sviluppando la sceneggiatura e sarebbe senz’altro tornato dietro la macchina da presa dopo il successo del primo episodio.

Come precedentemente annunciato, in Deadpool 2 comparirà Cable mentre diverse attrici sono in corsa per il ruolo di Domino.

Fonte: Collider