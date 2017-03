Deadpool 2: Zazie Beetz interpreterà Domino

Zazie Beetz affiancherà Ryan Reynolds nel cine-comic targato Marvel: Deadpool 2.

A dare l’annuncio è stato proprio Reynolds, che con due divertenti tweet ha dato il benvenuto alla talentuosa attrice.

Per chi non la conoscesse, Zazie Beetz si è recentemente messa in mostra con la serie Tv Atlanta creata e interpretata dal giovane Donald Glover.

Per la Beetz questo sarà il classico ”battesimo del fuoco” nel mondo del cinema, intanto vi mostriamo i due simpatici tweet, che il collega Ryan Reynolds ha postato proprio in mattinata.

”Domino effect”

”Zazie Beetz effect”

Fonte: ComingSoon.net