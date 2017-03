Death Note: primo teaser trailer del film targato Netflix

Netflix ha diffuso a sorpresa il primo teaser trailer di Death Note, adattamento dell’omonimo manga creato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata.

Scritto da Jeremy Slater e diretto da Adam Wingard (You’re Next, The Guest), sarà interpretato da Nat Wolff e Margaret Qualley, oltre a Keith Stanfield, Paul Nakauchi e Shea Whigham. L’arrivo sulla piattaforma digitale è previsto per il 25 agosto 2017.

Il teaser è disponibile anche nella versione doppiata in italiano.

Sinossi: La storia si incentra su Light Yagami, uno studente delle scuole superiori che trova un quaderno dai poteri soprannaturali chiamato Death Note, gettato sulla Terra dallo shinigami Ryuk. L’oggetto dona all’utilizzatore il potere di uccidere chiunque semplicemente scrivendo il suo nome sul quaderno mentre ci si figura mentalmente il volto. Light intende usare il Death Note per eliminare tutti i criminali e creare un mondo dove non ci sia il male, ma i suoi piani saranno contrastati dall’intervento di Elle, un famoso investigatore privato, chiamato a indagare sul caso delle misteriose morti dei criminali.