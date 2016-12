Debbie Reynolds: Debra Messing e il cast di Will & Grace ricordano l’attrice

Debra Messing e il cast di Will & Grace hanno reso omaggio a Debbie Reynolds e alla figlia Carry Fisher. Debbie Reynolds aveva interpretato Bobbi Adler, la mamma di Grace per dieci episodi dello show dal 1999 al 2006.

La Messing ha pubblicato il seguente tweet: “È stato tremendo, come ricevere due pugni insieme. Ora è andata a stare con Carrie. È stata la mia mamma per 8 anni e l’ho amata teneramente. È stata una leggenda.” L’attrice ha continuato: “Era luce allo stato puro quando arrivava sul palco, era piena di forza, una guerriera che non smetteva mai di lavorare, che ha danzato meravigliosamente con Gene Kelly. Una madre e nonna devota. Una gran donna”

Anche gli altri due attori principali dello show hanno scritto qualcosa su twitter. “Perdere insieme Carrie e Debbie è davvero troppo. Sono davvero distrutto” ha scritto l’attore Eric McCormack

E così anche l’attore Sean Hayes:”È insostenibile che sia Carrie che Debbie abbiano lasciato questa terra. Io ero grandissimo ammiratore di entrambe.