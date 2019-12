della gestione della salute della popolazione (PHM) Mercato Insights Research e Global Outlook dal 2019 al 2026

Lo studio esegue un’analisi dettagliata di tutti i fattori significativi che incidono sul mercato su scala globale e regionale, inclusi driver, vincoli, minacce, sfide, prospettive e tendenze specifiche del settore. Inoltre, il rapporto cita certezze e conferme in tutto il mondo, insieme a una valutazione a valle e a monte dei principali partecipanti.

L’analisi di mercato della gestione della salute della popolazione (PHM) ha lo scopo di fornire a tutti i partecipanti e i fornitori specifiche pertinenti su aspetti di crescita, blocchi stradali, minacce e opportunità commerciali redditizie che il mercato dovrebbe presentare nei prossimi anni. Questo studio di intelligence comprende anche la quota di entrate, le dimensioni del mercato, la capacità di produzione e il tasso di consumo per trarre spunti di pertinenza della rivalità per ottenere il controllo di gran parte della quota di mercato.

Ottieni un rapporto PDF di esempio gratuito per comprendere il nostro rapporto prima di acquistare: https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1523

Leader nel mercato della gestione della salute della popolazione (PHM):

Allscripts, Inc., Cerner Corporation, Conifer Health Solutions, Health Catalyst LLC, Healthagen LLC, i2i Systems Inc., IBM Corporation, International Business Machines Corporation, Koninklijke Philips N.V., McKesson Corporation, OptumHealth, Inc., Persivia, UnitedHealth Group, Verisk Health Inc., WellCentive, Inc. and ZeOmega.

Panorama competitivo

L’industria della gestione della salute della popolazione (PHM) è estremamente competitiva e consolidata a causa dell’esistenza di diverse aziende affermate che stanno adottando diverse strategie di marketing per aumentare la loro quota di mercato. I fornitori coinvolti nel settore sono delineati in base a prezzo, qualità, marchio, differenziazione del prodotto e portafoglio di prodotti. I venditori stanno gradualmente espandendo la loro attenzione sulla personalizzazione del prodotto attraverso l’interazione con il cliente.

Tipo di prodotto (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

software

Servizi(servizi post-vendita e di manutenzione, servizi di consulenza, servizi di formazione e istruzione, servizi di implementazione)

Chiedi qui per ottenere la personalizzazione e verificare tassi di sconto irresistibili su questo rapporto @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1523

Modalità di consegna (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

basata suWeb

cloud basata

sul

Applicazione locale(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Automatizzazionecasa medica incentrata sul paziente (PCMH)

Accesso allaAccesso alla cartella clinica longitudinale completa

Coordinare efficacemente l’assistenza Cura del

paziente Sbraccio

Altre

prospettive regionali (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

North America (U.S., Canada)

Europe (Germany, UK, Spain, France, Italy, Rest of Europe)

Asia Pacific (Japan, China, India, Australia, Rest of Asia-Pacific)

Middle East and Africa (MEA)

Principali punti di forza di questo rapporto di ricerca

Fornisce al lettore una comprensione olistica del mercato globale Identifica le tendenze recenti e il tasso di crescita stimato per la durata prevista Aiuta gli esperti del settore, gli investitori e altri partecipanti ad implementare approcci redditizi di espansione Fornisce informazioni accurate sul mercato da prendere informate decisioni attraverso presentazioni e altri strumenti Delinea i contesti competitivi con la quota di mercato individuale dei migliori venditori

Accedi alla descrizione completa del rapporto, TOC, tabella delle figure, grafico, ecc. https://www.reportsanddata.com/report-detail/population-health-management-phm-market

Ragioni per l’acquisto del rapporto sulla gestione della salute della popolazione (PHM):

Il rapporto esegue un’analisi del panorama competitivo dinamico che può aiutare il lettore / cliente ad andare avanti nel settore globale. Presenta inoltre una visione approfondita dei diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato globale. Il rapporto di mercato sulla gestione della salute della popolazione globale (PHM) fornisce una previsione di otto anni derivata sulla base della crescita potenziale del mercato. Aiuta a formulare decisioni commerciali redditizie offrendo approfondimenti approfonditi sul mercato globale e creando un’analisi completa dei segmenti di mercato e dei sotto-segmenti chiave.

Grazie per aver letto questo articolo; puoi anche personalizzare questo rapporto per ottenere capitoli selezionati o una copertura regionale per regione con regioni come Asia, Stati Uniti, Europa, ecc.