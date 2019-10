dell’illuminazione intelligente Mercatoper produttori, tipi, regioni e previsioni del rapporto di ricerca delle applicazioni fino al 2026

Gli esperti del settore tengono anche conto del dimensionamento del mercato per aiutare gli imprenditori nel processo decisionale fondamentale e per far sì che la loro strategia abbia successo nel mercato saturo. Gli esperti in materia si fondono in metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa per valutare vari altri elementi che svolgono un ruolo vitale nel fornire una comprensione più completa del mercato dell’illuminazione intelligente in tutto il mondo.

Alcuni di questi elementi comprendono il movimento verso l’alto e verso il basso (tendenze) e le dimensioni dei potenziali clienti residenti in una regione o in un paese da prendere di mira, i principali concorrenti e così via. Una conoscenza approfondita delle esigenze dei clienti, delle preferenze, della psicografia e dei modelli di acquisto e dei marchi preferiti viene offerta anche attraverso questo rapporto sul mercato dell’illuminazione intelligente. L’analisi della concorrenza condotta durante lo studio rivela i migliori modelli di business, le maggiori opportunità e guida lo sviluppo del prodotto e dice molto sull’elevato panorama competitivo.

L’ecosistema di illuminazione intelligente include produttori di apparecchiature originali (OEM) come Acuity Brands (Stati Uniti), Honeywell (Stati Uniti), Philips (Paesi Bassi), Cree (Stati Uniti) , Legrand (Francia) e OSRAM (Germania). I principali fornitori di software sul mercato includono Philips (Paesi Bassi), Zumtobel Group (Austria) e SoftDel (Stati Uniti). Inoltre, i principali fornitori di tecnologia includono Control4 Corporation (Stati Uniti), Siemens (Germania), Ingersoll-Rand (Stati Uniti) e General Electric (Stati Uniti).

Scoprire il tasso di crescita del mercato

La ricerca utilizza strumenti sia semplici che complicati per prevedere il tasso di crescita nei prossimi anni. Non solo i ricercatori estrapolano i dati attuali ma anche quelli storici. Inoltre, durante il processo vengono analizzati tutti i fattori emergenti che dovrebbero contribuire alla crescita o limitare la crescita.

Ai fini della presente relazione, il mercato è stato segmentato in base all’offerta, all’applicazione, al tipo di installazione e alla regione:

offerta di Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018–2025)

Hardware Luci e apparecchi di illuminazione Controlli di illuminazione

Software Software locale / basato su Web software basati su cloud

Servizi Progettazione e ingegneria Servizi di installazione Servizi di post-installazione



Applicazione (Entrate, milioni di dollari; 2018–2025)

Applicazione per interni Residenziale Commerciale Industriale

Applicazione per uso esterno Autostrade e strade architettonici LuoghiLuoghi pubblici



Tipo di installazione Outlook (Entrate, milioni di dollari; 2018–2025 )

Nuova installazione Installazione di

retrofit

Outlook regionale (entrate, milioni di dollari; 2018-2025)

Nord America USA Canada Messico

Europa Germania Francia Regno Unito Resto d’Europa

Asia Pacifico Cina Giappone India Resto di APAC

Resto del mondo Medio Oriente Africa Sud America



Valutazione del mercato demografico

L’obiettivo principale della valutazione del mercato demografico qui è analizzare il potenziale di mercato. Quando studiano la geografia, i ricercatori tengono conto dei risultati finali dell’analisi competitiva per il mercato dell’illuminazione intelligente per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026. Gli esperti in materia si fondono ulteriormente in vari approcci per valutare diversi dati demografici tra cui popolazione, cultura e livelli di reddito.

Analisi delle linee di prodotti

La ricerca pesa sulle linee di prodotti esistenti. Oltre a ciò, durante lo studio vengono anche esplorati nuovi prodotti e linee di servizi che integrano i prodotti già venduti nel mercato dell’illuminazione intelligente. Si dice molto sui prodotti o servizi esistenti che vengono costantemente modificati al fine di soddisfare e soddisfare le esigenze dei consumatori come prestazioni migliorate.

Lo studio Smart Lighting risponde ulteriormente alle seguenti domande:

Quale sarà la stima totale dei potenziali guadagni del settore?

In che modo i produttori stanno creando una domanda latente di illuminazione intelligente in diversi paesi?

Quale sarà la percentuale di quota occupata dal mercato di Smart Lighting per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026?

Chi sono i principali attori al servizio delle richieste latenti? Quali sono i prodotti più venduti?

Come cresceranno nel tempo i potenziali guadagni del settore?

Quali saranno i dati di vendita effettivi?

