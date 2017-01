Denis Villeneuve: nascita di un autore (Un 32 août sur terre, Maelström, Next Floor)

Denis Villeneuve è uno di quei registi d’oltreoceano a cui potremmo tranquillamente affibbiare l’appellativo di “autore”, senza per questo cadere in un’ingenua trappola, tutta contemporanea, della sopravvalutazione indisciplinata. Il suo passato di filmmaker è tanto limpido quanto affascinante e misterioso: fin dal suo esordio registico, Un 32 août sur terre, s’intuisce tutto l’amore e la devozione del regista canadese per il cinema (e la sensibilità) tipicamente europeo (con più di una semplice strizzata d’occhi a Jean-Luc Godard); così come, un paio d’anni più tardi, con Maelström, sconvolge la Berlinale per il suo taglio “mostruoso”, ricco di simbolismo, a metà tra il gotico di Edgar Allan Poe e il surrealismo di Luis Buñuel.

Il maestro spagnolo è ancora una volta omaggiato, stavolta sotto la forma del cortometraggio, in Next Floor, presentato con successo al Festival di Cannes ben otto anni dopo l’ultimo approccio del regista con la macchina da presa. Una pausa assurda e immotivata, ma essenziale, perché, col senno di poi, spinge i limiti della lenta costruzione di una poetica al livello successivo, che esploderà con Polytechnicque. Il resto, come si suol dire, è (già) storia.

Incredibile come quello di Villeneuve sia stato un esordio folgorante quanto sconosciuto ai più: sono in pochi, infatti, a ricordare che il regista artefice di due (in realtà tre) dei thriller migliori degli ultimi dieci anni abbia salutato il mondo della settima arte con una pellicola che definire semplice omaggio alla Nouvelle Vague parrebbe molto riduttivo. Un 32 août sur terre (1998) è, anzitutto, il banco di prova per un linguaggio cinematografico che con il tempo e la raffinatezza di un mestiere acquisisce sempre più confidenza e sicurezza. Siamo dalle parti di Truffaut e Godard, ma è la componente surreale e onirica che emerge prepotente dall’opera prima di un regista che, fin dalle prime battute, dai primi passi compiuti in questo vasto, unico e misterioso mondo, ha sùbito chiaro quello che sarà il suo percorso.

La trama è di una semplicità inaudita: 31 agosto. Simone, di professione modella, ha un brutto incidente automobilistico dal quale esce fortunatamente illesa. 32 agosto. Sconvolta dall’accaduto, annulla tutti i suoi impegni e chiede al suo miglior amico, Philippe, di aiutarla a concepire un figlio. Questi dapprima rifiuta, ma poi cambia idea a un’unica condizione: il concepimento dovrà avvenire in mezzo al deserto. Nonostante l’indubbia abilità nel distribuire i vari colpi di scena che la pellicola riserva (se tali possono essere definiti), l’intento di Villeneuve non sta nel mettere in scena quella che è senza dubbio una singolare storia d’amore, né tantomeno nel nutrito numero di dialoghi che fanno di Un 32 août sur terre un’ ideale prosecuzione della Nouvelle Vague, tanto nel complesso gioco di metafore che il regista ci pone dinanzi, interrogandoci e interrogandosi sulla correlazione tra vita e cinema, tra vero e assurdo, tra estasi e dolore. Un gioco portato avanti da immagini minimali e suggestive, alle quali nessun’altra parola o dialogo può sostituirsi.

Proprio la realtà, angosciante contenitore di false speranze e vite alla deriva, di continui sogni a occhi aperti e luride ripercussioni di eventi inspiegabili, è al centro del secondo film di Villeneuve: in Maelström, Bibiane, dopo aver abortito, si ubriaca e va in discoteca. Al ritorno in auto, investe un passante e fugge. L’uomo morirà poco dopo, lasciando Bibiane in preda al tormento e al senso di colpa nauseante. La vicenda non fa che peggiorare, quando s’innamorerà proprio del figlio dell’uomo che ha ucciso. Il tutto è narrato dalla bocca di un orrendo pesce che attende inerme il colpo della lama del suo boia.

Schematico, inflessibile, volutamente contorto, tutto in Maelström richiede, anzi implora, un tocco di fantastico che rifugga questa oppressione, questo senso di annichilimento che investe i suoi personaggi e che sembra non avere risoluzione. La figura così ben descritta di Bibien potrebbe stare in un romanzo, in un dipinto, in un film magari (come lei vorrebbe), ma è dilaniata dai colpi sferzati di una realtà con cui non è possibile fantasticare, a meno che tu non sia il regista con in mani i fili della storia, colmo di pietà e dolore per un destino inevitabile, crudele e infinitamente romantico. È il destino di chiunque, il nostro destino. La morte, come nel film precedente, si sostituisce all’amore, diventando più potente di ogni altra cosa, elevandosi a elemento romantico per eccellenza e attirando attorno a sé le vite dei personaggi.

Definitivo affrancamento dalla primordiale visione del suo cinema, nel frattempo diventato un essere multiforme e ricco di elementi originali e caratterizzanti una poetica nuova e ben delineata, è Next Floor, cortometraggio con cui Denis Villeneuve si ripresenta al pubblico a ben otto anni di distanza dal suo ultimo lavoro. Dall’atmosfera bunueliana, è la definitiva consacrazione estetica di un autore che da quel momento si concentrerà sul connubio tra sensibilità europea e spettacolarità americana che, nei passaggi successivi (preceduti dal prototipo costituito da Polytechnicque), farà suo in maniera sorprendente.