Detroit: la recensione del film di Kathryn Bigelow

“Io davvero non capisco cosa sta succedendo su questa terra. Cosa sta succedendo fratello?” si chiedeva Marvin Gaye nel 1971 (il brano era “What’s Happening Brother”). Pochi anni prima, nella capitale della Motown madre di artisti come Gaye, The Temptations e Stevie Wonder, qualcosa di terribilmente violento è successo: a Detroit, il centro dell’industria automobilistica americana, scoppiano alcune rivolte urbane tra il 23 e il 27 luglio del 1967, polizia contro cittadini afroamericani, incendi, tumulti, cadaveri lasciati a marcire senza darvi giustizia. Il bilancio fu impressionante, quarantatré i morti, con una città piegata da discutibili scelte politiche e rasa al suolo; incenerito lo spirito vivace che aveva caratterizzato il lungo periodo di nascita e assestamento delle sue risorse (economiche, culturali), Detroit si affacciava ad un nuovo presente tutto da ricostruire e si lasciava dietro il sogno di una società civile multirazziale in grado di convivere pacificamente. Le cose, come ci racconta la cronaca, andarono nel verso opposto.

L’America del dopo Vietnam puzza ancora di sangue, è rabbiosa, è impaziente di cambiare il corso della storia. Soprattutto entro i propri confini. E per fare la guerra, lo sappiamo bene, è necessario un nemico – vero o presunto – e un pretesto, non importa né dove e perché, ma quando e come. Così recita, più o meno, la didascalia che apre il nuovo film di Kathryn Bigelow, e così si pone il suo cinema nei confronti della vicenda raccontata: nel mezzo dell’azione, con la camera a mano gettata letteralmente sugli scontri, a risaltare la potenza dei fatti (e dei secondi, i minuti, le ore di quelle giornate terrificanti) e la modalità in cui si sono verificati. Che poi dietro l’operazione Detroit non si scorga alcuna spinta innovativa nel trattare un tema già affrontato varie volte, è un altro discorso. Eppure l’andamento del montaggio, il ritmo forsennato e l’atmosfera soffocante (in certi frangenti quasi insostenibile) ne fanno un’esperienza da cui è impossibile sottrarsi, entusiasmante per la freddezza della realizzazione tecnica e insieme glaciale, decisa, come la Bigelow è solita abituare il pubblico.

Torna a collaborare con lo sceneggiatore di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty e con il direttore della fotografia che l’aveva aiutata a condensare quella sua femminile mascolinità dell’approccio registico in una visione artisticamente sublime (parliamo di Barry Ackroyd, dop per Ken Loach e Paul Greengrass), ed è la Bigelow donna di ferro in grado di far valere la poetica del giusto: dalla parte delle vittime ma senza trascurare le ragioni dei carnefici, cercando di approfondire – dove possibile – quel poco di psicologia nascosta lungo le varie linee narrative che si intrecciano nel film e che convergono ad un unico, tragico epilogo. Nella sezione centrale poi, c’è tutto il rigore, l’efficacia, l’angoscia di un discorso sociale e politico chiuso dentro le mura di una piccola America razzista e inadeguata al confronto. Che ricorda in maniera piuttosto ovvia il paese di oggi.