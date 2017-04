Dick Cheney: Christian Bale, Steve Carell e Amy Adams in trattative per il biopic di Adam McKay

Dopo il successo de La grande scommessa, Christian Bale e Steve Carell sono in trattative per tornare a essere diretti da Adam McKay nel biopic su Dick Cheney, ex-vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Lo riporta Variety, il quale aggiunge anche Amy Adams alla lista degli attori candidati a entrare a far parte del cast nel ruolo di Lynne Cheney, Bale in quelli del protagonista e Carell nei panni di Donald Rumsfeld.

Cheney è largamente considerato uno dei vicepresidenti più potenti e influenti della storia, in carica nell’arco dei due mandati governativi del Presidente George W. Bush, dal 2001 al 2009. Fu attivo anche nel corso delle presidenze Nixon, Ford e George W. H. Bush, e tra i principali fautori della guerra al terrorismo e di quella in Iraq.

Cheney era già stato portato sul grande schermo nel W. di Oliver Stone, interpretato da Richard Dreyfuss.