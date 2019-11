Digital Genome Rapporto sull’intelligence dei migliori giocatori Illumina, Inc., PerkinElmer, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., Thermo Fisher Scientific

Sommario:

Un nuovo studio di mercato, intitolato “Scopri le tendenze, i driver di crescita e le sfide del mercato globale Digital Genome” è stato presentato su Coherent Market Insights.

Il rapporto del sondaggio professionale presenta il mercato di Digital Genome per volume e valore, a livello globale, regionale e aziendale. Dal punto di vista globale, tiene conto dei dati storici di mercato per prevedere e presentare le previsioni per il periodo 2018-2026. A livello regionale, tiene conto del mercato nelle regioni chiave, ovvero Nord America, Europa, Cina, Giappone, Sud-est asiatico e India.

Descrizione:

Inoltre, l’intelligenza artificiale e i metodi di apprendimento automatico sono stati attualmente utilizzati per superare vari problemi affrontati dalla genomica come l’annotazione di elementi di sequenza genomica, l’identificazione di siti di giunzione, promotori, potenziatori e nucleosomi posizionati.

Nel dicembre 2017, Google ha rilasciato DeepVariant: uno strumento di intelligenza artificiale (AI), che utilizza tecniche di intelligenza artificiale per creare un’immagine più precisa del genoma di ogni individuo dai dati di sequenziamento. DeepVariant identifica automaticamente le piccole mutazioni di inserimento e cancellazione e le singole mutazioni della coppia di basi nei dati di sequenziamento.

Nel febbraio 2018, il canadese Genomics Cloud ha lanciato una piattaforma cloud pubblica avanzata che consente ai ricercatori canadesi di archiviare, condividere e analizzare in modo sicuro i dati di genomica per ulteriori scoperte.

Dati di mercato importanti Digital Genome disponibili in questo rapporto:

1. Raccomandazioni strategiche, aree di crescita pianificate del mercato di Digital Genome.

2. Opportunità emergenti, panorama competitivo, quota di entrate dei principali produttori.

3. La presente relazione presenta Market Synthesis Digital Genome; L’ambito del mercato offre una breve panoramica del mercato.

4. previsioni di mercato Digital Genome, per regione, tipo e applicazione, con fatturato e fatturato, dal 2018 al 2026.

5. Analizzare i principali produttori di Digital Genome di settore, con le loro vendite, entrate e prezzi.

Scarica la copia PDF GRATUITA: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/136

Principali giocatori chiave: Illumina, Inc., PerkinElmer, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Oxford Nanopore Technologies Limited, Nanostring Technologies, Inc., IBM Corporation, Google LLC, Amazon.com, Inc., Deep Genomics, Deep Genomics, Deep Genomics, Desktop Genetics Ltd., and Ancestry.com LLC.

Gli obiettivi della ricerca

I principali attori si stanno concentrando sui progressi tecnologici per migliorare la qualità del prodotto. Lo sviluppo a lungo termine per questo mercato può essere raggiunto continuando i continui miglioramenti del processo, la generazione della domanda, rendendo la tecnologia accessibile e investendo nelle migliori pratiche industriali.

Il rapporto tiene conto di vari fattori, per raggiungere risultati basati su ricerche approfondite di tendenze passate, comportamento del mercato, performance del settore, comportamento dei clienti, sviluppi tecnologici, spese del governo in ricerca e sviluppo e utilizza metodologie diverse per arrivare a una serie completamente nuova di studio commerciale basato sul mercato.

Il rapporto copre lo scenario attuale e le prospettive di crescita del mercato globale Digital Genome per il periodo 2018-2026. Per calcolare le dimensioni del mercato, il rapporto considera le nuove installazioni o i pagamenti di vendita e abbonamento di Digital Genome.

Il mercato di Digital Genome è diviso nei seguenti segmenti in base alla geografia:

• Nord America

• Stati Uniti

• Canada

• Messico

• Europa

• Francia

• Germania

Hai qualche domanda ?? Chiedi al nostro esperto del settore: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/talk-to-analyst/136

Il mercato globale di Digital Genome 2018-2026, è stato preparato sulla base di un’approfondita analisi di mercato con input di esperti del settore. Il rapporto copre il panorama del mercato e le sue prospettive di crescita negli anni a venire. La relazione include congiuntamente una discussione sui principali fornitori operativi durante questo mercato.

“In una parola, il rapporto fornisce statistiche elaborate e analisi sullo stato del settore; e può essere una preziosa scorta di guida e direzione per le aziende e le persone curiose del mercato “.

Contact Us:

Name: Mr. Raj Shah

Phone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Email: sales@coherentmarketinsights.com

Visit Our Blogs: https://blog.coherentmarketinsights.com