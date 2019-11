Dimensione del mercato del calcolo cognitivo 2026 – Vendite nel settore globale, entrate, prezzo e margine lordo, stato di importazione ed esportazione

Polaris Market Research pubblica le sue ultime scoperte in un nuovo studio sul mercato del cognitive computing dovrebbe raggiungere 53,73 miliardi di dollari entro il 2026 al CAGR del 19% dal 2019-2026.

Lo studio fornisce un’analisi approfondita della crescita del mercato, driver di mercato, restrizioni e sfide. Lo studio si concentra anche su diverse dinamiche di mercato che dovrebbero influenzare il mercato. L’analisi della catena del valore nel rapporto aiuta il mercato.

Lo studio include i principali attori nel mercato del computing cognitivo come Google, Inc., Microsoft Corporation, Microsoft Corporation, Palantir, Saffron Technology, Cold Light, Cognitive Scale, Enterra Solutions e 3M Oracle Corporation, tra gli altri.

Lo studio valuta il mercato complessivo del cognitive computing in base ai seguenti segmenti:

Dimensioni e previsioni del mercato del computing cognitivo per tecnologia

Elaborazione del linguaggio naturale Apprendimento automatico Ragionamento automatico altrui



Dimensione e previsione del mercato del calcolo cognitivo per applicazione

Sanità al dettaglio BFSI IT e telecomunicazioni Governo e difesa sicurezza altrui



Dimensione del mercato del calcolo cognitivo e previsioni per regioni

Nord America (Stati Uniti, Canada)

Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Italia)

Asia Pacifico (India, Giappone, Cina, Corea)

America Latina (Messico, Brasile)

Medio Oriente e Africa

Takeaway chiave del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche della concorrenza

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni valutata sulla base del mercato che dovrebbe crescere

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita della concorrenza competitiva e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate avendo approfondimenti di mercato completi e analisi approfondite dei segmenti di mercato

