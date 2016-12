Doctor Strange: Jon Spaihts parla di un possibile sequel

Il cinecomic della Marvel Doctor Strange ha riscosso un grandissimo successo, sia a livello nazionale che internazionale. Con le numerose recensioni positive, non sarebbe una sorpresa se presto venisse annunciato un eventuale sequel del cinecomic.

Jon Spaihts, sceneggiatore della pellicola dedicata allo Stregone Supremo, ha parlato con The Playlist della possibilità di realizzare il sequel: “Penso che la Marvel sia aperta a questa possibilità. Tutto ad Hollywood si basa su di una serie di impegni. Per realizzare il sequel, occorre trovare un punto d’incontro tra tutti noi che lavoriamo al progetto, in modo da essere liberi da qualsiasi impegno. Immagino che tutti siano disponibili e aperti alla possibilità di tornare a lavorare insieme. Io sarei, certamente, entusiasta di tornare“.

Il personaggio di Stephen Strange possiede un’enorme storia nei fumetti, da cui si potrebbe trarre molto materiale per fare altri film. In questo modo, gli sceneggiatori potranno avere l’imbarazzo della scelta, nel decidere quali tra i tanti universi mistici della Marvel esplorare:

“Cercheremo di concentrarci sulla magia, sulla dimensione magica. Con diversi fumetti abbiamo esplorato diverse strade. C’è della magia nei sogni. Esiste una magia caotica. C’è una magia elementare. Ci sono così tanti modi a disposizione per parlare di stregoneria. Vorrei concentrarmi su uno di essi. Ma più che altro si tratta di combinare insieme una scuola di magia e un villain, un antagonista, che spero si possa incontrare con altre persone fantastiche“.

Doctor Strange è stato diretto da Scott Derrickson e ha visto nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange alias Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo, Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West), Benjamin Bratt (Jonathan Pangborn), Mads Mikkelsen (Kaecilius) e Tilda Swinton (L’Antico).

FONTE: The Playlist