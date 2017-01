Doctor Strange: Scott Derrickson ha già delle idee per il sequel

Quando, come e se ci sarà un sequel di Doctor Strange ancora non sappiamo dirlo con certezza, ma nel frattempo possiamo comunicarvi che il regista del cinecomic Marvel, Scott Derrickson ha già delle idee riguardo alla nuova storia incentrata sullo Stregone Supremo.

Derrickson, durante una recente intervista con Cinemablend, ha dichiarato di avere in mente alcune idee che non sono state utilizzate nel primo film da lui diretto:

“Mi vengono sempre in mente un sacco di idee, come quando stavamo girando il primo film, ma poi mi sono accorto che non potevano entrare nel film. Non penso che i Marvel Studios, intenzionalmente, decidono di togliere qualcosa di buono dal primo film, in modo tale da poter riutilizzare queste ottime idee in una pellicola futura“.