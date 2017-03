Doctor Strange: Scott Derrickson svela i potenziali villain del sequel

Scott Derrickson, il regista di Doctor Strange, ha svelato tramite un Q&A su Twitter, dei potenziali villain che potrebbero essere presenti nel sequel sullo Stregone Supremo.

Anche se il sequel ancora non è stato confermato ufficialmente, e Derrickson non ha firmato alcun contratto per tornare dietro la macchina da presa, tutti ne parlano come se già fosse realtà. Derrickson, inoltre, ha già dichiarato che non potrà essere il regista del sequel, ma che comunque si rende disponibile ad aiutare la troupe con buone idee.

Nel primo film abbiamo visto Master Daniel Drumm, il protettore del Sanctum Santorum di New York ucciso da Kaecilius. Quando gli è stato chiesto se l’omicidio di Drumm porterà all’arrivo del noto fratello, Brother Voodoo, Derrickson risponde:

“Suo fratello Daniel è stato ucciso da Kaecilius, secondo te?“.

Il regista ha anche svelato che gli piacerebbe affrontare il malvagio sovrano della Dream Dimension, ovvero Nightmare, ma che a un certo punto saranno introdotti la nipote di Dormammu e l’amore di lunga durata di Doctor Strange, Clea:

“Probabilmente Nightmare, ma è un villain scaltro e difficile da presentare e costruire. E comunque non puoi raccontare la storia di Doctor Strange senza avere a che fare con Clea“.

Derrickson ha anche parlato di cosa lo ha ispirato nel personaggio di Stephen Strange e come ha voluto approcciarsi all’elemento magico in modo innovativo nella pellicola:

“È solo un uomo. Molto più vulnerabile degli altri supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel. Chi altro ha sanguinato come lui? Ha più poteti, ma anche più debolezze. Volevo un nuovo linguaggio per la magia. Volevo che fosse originata dai gesti, un qualcosa che mi sembrava più originale rispetto ai tradizionali incantesimi e formule magiche pronunciati a voce alta“.

Il regista ha svelato che il suo film preferito, al momento, nell’Universo Cinematografico Marvel è Guardiani della Galassia, e che è Team Cap.

Infine, si è anche soffermato su I Fantastici 4: spera il loro ritorno quanto prima.

“Faccio ancora il tifo per Fantastic Four. Da bambino leggevo quel fumetto come una reliquia”

FONTE: Twitter