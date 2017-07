Doctor Who: Jodie Whittaker è il nuovo dottore

La pagina Facebook ufficiale di Doctor Who ha da poco rilasciato un breve teaser che mostra finalmente, dopo mesi di speculazioni, il volo del tredicesimo dottore. A sostituire Peter Capaldi, che aveva annunciato a gennaio di voler abbandonare la serie dopo la decima stagione, sarà Jodie Whittaker, famosa per il suo ruolo nella serie Broadchurch. Proprio il creatore del telefilm che l’ha resa celebre al grande pubblico, Chris Chibnall, sostituirà Stevan Moffat come showrunner di Doctor Who. Si avverano così i rumors che prevedevano un cambio di sesso per il dottore, alla prima incarnazione femminile.

Che ne pensate? Siete contenti della scelta?