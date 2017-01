Doctor Who: Peter Capaldi lascia dopo la stagione 10

Arriva direttamente dall’account ufficiale Twitter di Doctor Who la notizia che il protagonista Peter Capaldi lascerà la serie al termine della decima stagione. “La nuova stagione di Doctor Who sarà per me l’ultima. Sento che è arrivato il momento di andare avanti” ha detto l’attore in un’intervista a BBC Radio 2. Capaldi lascia dunque dopo due stagioni, ovvero dal 2014 quando era arrivato per sostituire Matt Smith. Con lui avevano recitato prima Jenna Coleman, interprete di Clara Oswald, poi la new entry di quest’ultima stagione Pearl Mackie nelle vesti di Bill.

Il suo abbandono non è l’unico con cui dovrà fare i conti l’undicesima stagione: infatti anche lo showrunner Steven Moffat lascerà il suo posto allo sceneggiatore di Broadchurch Chris Chibnall cambiando completamente la carte in tavola della serie. Si aprono dunque le scommesse su chi sarà il tredicesimo dottore, aspettando di vedere come sarà gestito l’addio in quest’ultima stagione al via il prossimo 15 Aprile.