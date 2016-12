Doctor Who: ecco il primo trailer della stagione 10

A Natale è andata in onda sulla BBC la tradizionale puntata di Doctor Who e per l’occasione è stato rilasciato anche il trailer della nuova stagione della serie, la numero 10. Quest’anno ci sarà una grandissima novità per il longevo prodotto inglese: Bill, la nuova Compagna del Dottore interpretata da Pearl Mackie. Inoltre questa sarà l’ultima stagione con Steven Moffat al timone come showrunner, cosa che desta ancora più curiosità sul destino del dottore interpretato da Peter Capaldi. Staremo a vedere intanto ecco il ricco trailer: