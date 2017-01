Donnie Darko: Richard Kelly pensa a un film nello stesso universo narrativo

Dopo il mezzo fiasco di The Box, Richard Kelly sta progettando un ritorno al cinema aggrappandosi alla creatura che gli diede popolarità oltre quindici anni fa: Donnie Darko. Il regista, in occasione del lancio in Blu-Ray del cult, ha anticipato un nuovo film ambientato nello stesso universo narrativo.

“Penso ci sia qualcosa di più ambizioso e grandioso da fare in quell’universo. È grosso e costoso, ma penso sia arrivato il momento di farlo. Voglio prima assicurarmi di avere il budget necessario per iniziarlo e completarlo e non scendere a compromessi su nulla. Un’altra storia in quel mondo richiede risorse e ne abbiamo un gran bisogno. Farò prima un altro film, in modo da poter poi tornare a occuparmi appieno di questo”.

Per quanto riguarda il suo prossimo film, Kelly non ha ancora definito chiaramente di cosa si tratterà, ma assicura il suo ritorno entro il 2017: “Sto lavorando su diversi progetti, ma il problema è che sono tutti molto costosi da realizzare, molto ambiziosi, quindi ci vorrà ancora del tempo. Il mio piano è quello di tornare dietro la macchina da presa per il 2017”.

Fonte: Bloody Disgusting