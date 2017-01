Don’t Knock Twice: ecco il trailer e il poster del nuovo film horror sulle streghe

Don’t Knock Twice. Questo il titolo dell’horror diretto da James W. Caradog (The Machine) con Lucy Boynton (Sing Street) e Kate Sackhoff. Scritto da Mark Huckerby e Nick Ostler (Howl, film sui licantropi del 2015), l’uscita del film è prevista per il 3 febbraio nelle sale americane.

Il film racconta la storia di una madre e di una figlia partendo da una leggenda urbana su una casa abbandonata, dentro la quale si dice abiti una strega. La leggenda dice “Bussa una volta per svegliarla dal suo letto, due per farla risorgere dalla morte“. Così Chloe, adolescente tormentata (la Boynton), decide di bussare due volte e dopo aver svegliato la forza stregonesca fugge e torna dalla madre (Kate Scakhoff) una tossicodipendente in recupero, da cui è stata tolta e data in affidamento. Dovrà fidarsi della donna che l’ha messa al mondo per fermare l’ira demoniaca che ha scatenato.

Ecco il trailer e il poster: