Dottor Dolittle torna al cinema con Robert Downey Jr.

Il celebre Dottor Dolittle, personaggio amato dai bambini e nato dalla penna Hugh Lofting negli anni venti, è pronto a tornare sul grande schermo. E lo farà grazie all’interpretazione di uno degli attori più prestigiosi di Hollywood: Robert Downey Jr. L’ex Iron Man ha deciso infatti di far rivivere il dottore che qualche anno fa aveva lanciato la carriera di Eddie Murphy le cui trasposizioni cinematografiche sono arrivate a quota cinque.

Questa volta il film avrà il titolo di The Voyage of Doctor Dolittle e sarà diretto e scritto da Stephen Gaghan (Gold, Syriana) riprendendo una sceneggiatura edita da Tom Shepherd. I diritti del personaggio sono ora passati dalla Fox alla Universal che produrrà il film insieme alla Roth/Kirschenbaum Films in cui è coinvolta la stessa famiglia Downey. E’ ancora presto per dire quando inizieranno le riprese e chi saranno gli altri membri del cast, quello che è sicuro è che l’attore è deciso a continuare la sua strada verso il cinema rivolto alle generazioni più giovani.