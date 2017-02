Doubt: il nuovo legal drama firmato CBS

Doubt è la nuova serie tv creata da Tony Phelan e Joan Rater. In onda dal 15 febbraio sulla CBS, vede come protagonista femminile Katerine Heigl (Grey’s Anatomy). Dopo State of Affairs, un drama politico cancellato dalla NBC dopo la prima stagione, Katherine torna nei panni di un avvocato grintoso, sensuale e sicuro di sè: Sadie Ellis.

La trama è semplice, Sadie si innamora dell’uomo sbagliato, o meglio del cliente sbagliato, il quale potrebbe essere colpevole di qualcosa di terribile, difficile da difendere anche per lei. Al suo fianco c’è Dulé Hill nei panni di Albert Cobb. La presunzione della bravura di Sadie è smorzata dalle battute ironiche del suo compagno di lavoro, che nei momenti più intensi cerca di ricordargli che il loro ruolo è fondamentale per coloro che brancolano nel buio. Il loro compito è difendere il Dottor William Brennan (Steven Pasquale) accusato di aver commesso un omicidio ben 24 anni prima. Il caso viene riaperto dopo le dichiarazioni di un testimone, Michael Slater. Ed è proprio qui che viene fuori la natura ed il tema dello script all’insegna della lotta tra bene e male, tra natura umana e redenzione, mentre Sadie sembra non volersi arrendere mai, completamente dipendente dal suo lavoro. Il debole per l’assistito, William, uscito su cauzione dopo quattro mesi, mette in difficoltà l’intero assetto difensivo dell’avvocatessa, indecisa se soffocare o meno dei sentimenti a lungo andare pericolosi. La realtà è però molto più complessa, ed è qui che ogni personaggio viene connotato dalla sua storia personale e dai suoi segreti, rendendo Doubt un prodotto piacevole.

Sadie è brillante, la sua ambizione si sposa con la sua figura: matura, impeccabile ed irresistibile. Nel complesso invece, Doubt non lo è altrettanto. Il focus della trama si concentra interamente sulla presunta storia d’amore, cadendo nel dramma ancor prima di spiegarcelo o renderci partecipi. Sicuramente interessante per chi aveva voglia di vedere ancora Katherine Heigl sul piccolo schermo, Doubt rimane un prodotto minore all’interno di un genere dall’enorme potenziale.