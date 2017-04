Dragon Film Festival: la quarta giornata all’insegna di musical d’autore, commedia e azione

Office sarà il film al centro della quarta giornata del Dragon Film Festival, venerdì 21 aprile alle 17.30 al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50r).Si tratta di un musical diretto dal celebre regista Johnnie To, che sarà proiettato in 3D. Vincitrice di vari premi all’edizione 2016 degli Hong Kong Film Award, la pellicola trasporta un tema caldissimo come la crisi dei mercati finanziari nel mondo delle commedie musicali in puro stile hollywoodiano.

Le proiezioni al cinema La Compagnia partiranno alle ore 15.00 con la replica del commuovente Little Big Master, caso cinematografico a Hong Kong firmato dal regista Adrian Kwan. Dopo la presentazione di Office, alle 20.00 sarà il momento di Chongqing Hot Pot, commedia in stile Soliti Ignoti diretta da Yang Qing. Protagonisti tre amici che gestiscono il Cave Hot Pot, fallimentare ristorante sotterraneo situato in un ex rifugio antiaereo. Quando scoprono che il locale e la banca adiacente sono collegati da un tunnel sotterraneo i problemi economici sembrano finalmente risolti, ma l’arrivo di una banda di veri rapinatori confonderà le carte coinvolgendoli in un colpo più grande di loro.

A concludere la giornata, alle 22.00 l’horror Keeper of darkness di Nick Cheung, una sinistra vicenda di esorcismi e spiriti vendicativi. A causa di un trauma subito durante l’infanzia, Fatt riesce a vedere intorno a sé i fantasmi che, invisibili ai più, si aggirano per la città. Grazie a questo dono porta avanti la bizzarra professione di esorcista e consulente per anime senza pace, utilizzando il metodo della negoziazione per consegnarle all’aldilà, liberandole dai loro rancori. A causa di alcuni video virali che lo ritraggono in azione, però, finisce per attirare le attenzioni di uno spirito omicida e vendicativo.

Al Museo del Tessuto di Prato (via Puccetti, 3), si parte alle 17.00 con il film di animazione Where’s the dragon? di Foo Sing Choong: un vero e proprio viaggio nelle tradizioni della Cina dedicato ai ragazzi e alle famiglie. Dopo la sparizione del drago dello zodiaco cinese il mondo precipita nel caos. L’unica in grado di riportare l’ordine sembra essere una bambina in possesso di una preziosa scaglia di drago, che sarà affiancata nelle sue rocambolesche avventure da tre simpatici animali: il maiale, la pecora e il cavallo che popolano il calendario tradizionale (ingresso gratuito per bambini e genitori). Alle 20.00, in parallelo con la programmazione del cinema La Compagnia, sarà presentato Chongqing Hot Pot di Yang Qing.