Due figli di… – Rebel Wilson e Anne Hathaway pronte per il remake

Secondo quanto riportato su The Hollywood Reporter, Anne Hathaway (Il cavaliere oscuro – Il ritorno) e Rebel Wilson (Pitch Perfect) reciteranno nel remake di Due figli di… della MGM.

Il remake in cui vedremo le due star, però, non avrà lo stesso titolo della commedia del 1998 (in inglese Dirty Rotten Scoundrels) con Steve Martin (Lo straccione) e Michael Caine (Batman Begins). Dato che si tratta di un remake al femminile, il titolo sarà Nasty Women.

Anne Hathaway e Rebel Wilson saranno due donne molto diverse, che cercheranno di far colpo su un uomo ricchissimo che lavora nel mondo tecnologico. La sceneggiatura è stata scritta da Jac Schaeffer (The Shower), mentre il film sarà prodotto dalla Pin High Productions di Roger Birnbaum e dalla Sugar Productions di Wilson Camp.

Due figli di…, commedia classica del 1998, fu diretta da Frank Oz e scritta da Dale Launer, Stanley Shapiro, e Paul Henning.

FONTE: The Hollywood Reporter