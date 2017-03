Dumbo: Danny De Vito torna a collaborare con Tim Burton

Danny De Vito entra ufficialmente a far parte nel cast del nuovo film in live action di Tim Burton: Dumbo.

In Dumbo De Vito interpreterà Medici, il proprietario di un piccolo circo che viene preso di mira dal “villain” della storia, Vandemere, che ne gestisce uno molto più grande.

Come vi raccontavamo, proprio in questi giorni, Eva Green sta pensando di interpretare uno dei tre ruoli principali nell’adattamento in live-action del classico targato Disney. I due attori hanno già lavorato con il regista: il primo è ormai un veterano, questo sarà il suo quarto film con Burton (Batman – Il ritorno, Mars Attacks, Big Fish).

Mentre Eva Green ha già recitato in Dark Shadow e nel recente Miss Peregrine.

