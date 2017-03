Dumbo: Eva Green tentata di unirsi al cast del nuovo live-action di Tim Burton

L’ipnotica attrice francese Eva Green sembrerebbe parecchio tentata di unirsi al cast del nuovo live-action di Tim Burton: Dumbo.

Le voci sul nuovo progetto di Tim Burton si fanno sempre più insistenti, pare che il suo entourage abbia contattato di recente l’attrice per interpretare uno dei personaggi nella pellicola. La Green ci sta pensando, dunque non c’è ancora nulla di ufficiale al momento.

Già nei mesi precedenti il regista aveva dovuto accettare il secco no dell’attore Will Smith, non convinto dalla sceneggiatura di Ehren Kruger, ritenuta davvero troppo eccentrica e non in linea con la storia originale.

Staremo a vedere se l’attrice si unirà al cast del nuovo, atteso film di Tim Burton che al momento pare dovrebbe essere impreziosito dagli attori: Tom Hanks e Chris Pine, rispettivamente nei panni del villain e del padre dell’avventuriero elefantino.

