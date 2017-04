Dumbo: Michael Keaton in trattative per interpretare il villain del film di Tim Burton

Sembra che Michael Keaton si sia proprio calato nei panni del villain e dopo aver interpretato l’avvoltoio in Spider-Man: Homecoming, si prepara per Dumbo, l’atteso film in live-action diretto da Tim Burton.

Secondo alcune fonti, il premio Oscar sarebbe in trattative con la Disney per interpretare il villain. La coppia Keaton e Burton non lavorava insieme da Batman Returns, uscito nel 1992: i due desideravano collaborare da tempo, tanto che si parlava di un sequel di Beetlejuice.

Nei mesi scorsi vi avevamo parlato anche di Colin Farrell, in trattative da tempo con la Disney per il film di Burton. I due attori, se accetteranno, andranno ad affiancare Eva Green e Danny DeVito.

La sceneggiatura di Ehren Kruger dovrebbe riprendere la storia originale aggiungendo le vicende di una famiglia in parallelo con il viaggio di Dumbo. Eva Green dovrebbe interpretare la madre dei bambini che svilupperanno una amicizia con l’elefantino dopo averlo visto al circo.

Michael Keaton accetterà la proposta della Disney? come sempre vi terremo aggiornati.

Fonte: Variety