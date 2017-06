Dumbo: Michael Keaton sarà il villain nel remake live-action

Michael Keaton ha preso gusto a interpretare i villain di film classici. Dopo Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming ora è il turno del villain nell’atteso remake live-action Dumbo. Proprio in occasione del tour promozionale del prossimo capitolo di Spider-Man, Keaton ha confermato a Good Morning America che reciterà nel nuovo adattamento del celebre classico animato della Disney.

Michael Keaton si riunirà con l’amato Tim Burton, che ha diretto già l’attore in Batman Returns e Beetlejuice. Keaton vestirà i panni del malvagio Vandemere, il proprietario del circo presso cui si trova il piccolo elefantino. L’attore potrebbe anche ritrovarsi con la sua co-star di Batman Returns, Danny Devito. A Marzo si vociferava che Devito era in trattative iniziali per interpretare il proprietario del circo Medici, il cui show viene acquistato da Vandemere. La produzione, inoltre, aveva adocchiato anche Eva Green nei panni di una trapezista.

La Disney sta cercando fin da subito di attirare l’attenzione degli spettatori sul remake live-action, proponendo nomi di grandissime star. Le prime news giunsero a Gennaio, quando venne annunciato che Tom Hanks era uno degli attori più papabili per la parte del villain Vandemere. In seguito, Will Smith, che doveva interpretare Volt, il padre dei due bambini che diventano amici dell’elefantino dopo averlo visto al circo, ha abbandonato il progetto. Dopo la dipartita di Smith, lo studio ha iniziato a prendere in considerazione Colin Farrell per la parte di Volt, anche se ancora l’attore non è stato confermato ufficialmente. Farrell potrebbe essere un’ottima scelta, considerando che ha già interpretato un ruolo paterno della Disney in Saving Mr. Banks, pellicola in cui vestiva i panni del Signor Banks, padre di P.L. Travers, autrice del classico Mary Poppins.

La sceneggiatura di Dumbo è stata scritta da Ehren Kruger (Transformers 4 – L’era dell’estinzione), che ha anche prodotto il remake insieme al co-produttore di Tron: Legacy, Justin Springer. Attualmente non è stata ancora fissata una data d’uscita per il live-action.

FONTE: Good Morning America