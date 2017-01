Dumbo: Will Smith in trattative per il live-action di Tim Burton, Tom Hanks sarà il villain?

Mentre il remake in live-action de La Bella e la Bestia si appresta ad arrivare nelle sale, un altro remake Disney inizia a far parlare di sé. Stiamo parlando del live-action di Dumbo, classico d’animazione del 1941, che vedrà alla regia il visionario Tim Burton.

Deadline, infatti, riporta che Will Smith sarebbe in trattative per il ruolo principale, nonostante non sia ancora chiaro quale o che direzione avrà la nuova trama rispetto all’originale. Inoltre, Variety ha rivelato che a Tom Hanks è stato offerto il ruolo di villain della pellicola, ma puntualizza anche che l’attore potrebbe avere degli impegni che gli impedirebbero di accettare la parte.

Questa nuova versione di Dumbo, che combinerà CGI e recitazione in live-action, è basata su una sceneggiatura di Ehren Kruger (Transformers). Se le riprese dovessero iniziare entro l’anno, è probabile una sua uscita per il 2018.

L’ultimo film diretto da Burton è Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, di cui potete leggere la recensione a cura di Serena Betti.