Dumbo: Will Smith non reciterà nel live-action del classico Disney

Da un po’ di tempo circolavano delle voci secondo cui Will Smith avrebbe recitato nel live-action di Dumbo. Quando ieri è stato annunciato che Bad Boys 4 sarà posticipato, molti avevano pensato che dipendesse dall’impegno dell’attore preso con la Disney, ma a quanto pare non è così.

Sfortunatamente le trattative tra Will Smith e la Disney non sono andate bene, dato che l’attore non reciterà nel live-action diretto da Tim Burton. Lo studio, comunque, continuerà ad andare avanti, iniziando la produzione con uno script di Ehren Kruger.

Smith avrebbe dovuto interpretare il padre dei bambini che diventano amici dell’amato elefantino, dopo averlo visto al circo. Tra i rumors circolava anche il nome di Tom Hanks, come ipotetico villain del live-action di Dumbo. Vedremo se almeno lui, alla fine, verrà confermato nel progetto.

FONTE: Deadline