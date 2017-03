Dumplin: Jennifer Aniston nella nuova commedia di Anne Fletcher

Jennifer Aniston reciterà in Dumplin, la nuova commedia di Anne Fletcher (Step Up, Parto con Mamma, Fuga in tacchi a spillo).

Dumplin è un romanzo del 2015 della giovane scrittrice americana Julie Murphy, e proprio nello stesso anno di uscita i diritti vennero acquistati dalla Disney che però non realizzò mai nulla.

La storia è quella di Willowdean Dickson, una ragazza cicciottella che la madre, ex reginetta di bellezza (Jennifer Aniston) chiama Dumplin, da dumpling fagottino. Dopo essersi innamorata di un atleta, Willowdean per superare le sue insicurezze decide di partecipare ad un concorso di bellezza.

Qui sotto la copertina del libro:

