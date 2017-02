Dune: Denis Villeneuve confermato alla regia del remake

Dopo la notizia che Denis Villeneuve era in trattative per dirigere il remake di Dune, adesso arriva la conferma che sarà proprio il canadese ad occuparsi del rilancio del franchise fantascientifico prodotto dalla Legendary Pictures.

L’ufficialità arriva nientemeno che da Brian Herbert, figlio maggiore dell’autore della saga letteraria Frank, che attraverso Twitter rivela che il regista di Arrival ha già firmato con la casa di produzione per l’avvio di una nuova serie di film.

Alla produzione del nuovo film ci saranno Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter, con Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert come produttori esecutivi. Ricordiamo che Dune era già stato portato sul grande schermo nel 1984 da David Lynch, ma il film risultò un pesante flop al botteghino, tanto da spingere il egista di Missoula a non intraprendere più rapporti con le grosse major.

It's official — Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.

