Dune: lo sceneggiatore di Forrest Gump per il film di Denis Villeneuve

Dopo l’annuncio di Denis Villeneuve alla regia del remake/reboot di Dune, Variety conferma che sarà Eric Roth a occuparsi del nuovo adattamento in sede di scrittura. Roth è noto principalmente per essere stato sceneggiatore di Forrest Gump per Robert Zemeckis, ma ha firmato anche gli script di Insider – Dietro la verità per Michael Mann e Il curioso caso di Benjamin Button per David Fincher.

Alla produzione del nuovo film ci saranno Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter, con Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert come produttori esecutivi. Ricordiamo che Dune era già stato portato sul grande schermo nel 1984 da David Lynch, ma il film risultò un pesante flop al botteghino, tanto da spingere il regista di Missoula a non intraprendere più rapporti con le grosse major.

Villeneuve, che ha già diretto con discreto successo il fantascientifico Arrival, si metterà al lavoro sul film tratto da Frank Herbert una volta uscito nelle sale il suo prossimo film, Blade Runner 2049.