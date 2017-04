Dunkirk: Christopher Nolan giustifica la scelta di Harry Styles

Arriverà a Luglio nei cinema l’attesissimo Dunkirk, nuovo film di Christopher Nolan che per la prima volta si addentra nelle tematiche di guerra. Nel cast nomi celebri del panorama hollywoodiano come Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, Cillian Murphy, Aneurin Barnard, ma anche personaggi poco conosciuti come Harry Styles. In realtà il ragazzo è molto celebre in tutto il mondo ma unicamente come cantante della boy band degli One Direction. Questa scelta di mettere un esordiente, dal passato pop, in un cast di professionisti non è stata vista di buon occhio dai puristi del cinema di Nolan, ma ora il regista ha spiegato le sue motivazioni:

Quando abbiamo messo su il cast, avevamo alcuni nomi già stabiliti: Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy, Cillian Murphy. Ma per i ragazzi sulla spiaggia volevamo veramente giovani sconosciuti. Harry Styles non è uno sconosciuto, ma non ha mai recitato prima. Quindi è stato provinato. In realtà ho provinato letteralmente centinaia di giovani uomini con combinazioni diverse. E ha ottenuto la parte.

Ricordiamo che il film racconterà quella che viene definita Operazione Dynamo, la manovra che ha permesso all’esercito britannico di evacuare la cittadina francese durante la seconda guerra mondiale. Lo script è stato curato dallo stesso regista insieme al fratello Jonathan.