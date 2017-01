Dwayne Johnson pronto a dare il via ad una nuova era DC

Dwayne Johnson è diventato un tutto fare, a quanto pare! L’attore, infatti, non crede di avere già un’agenda abbastanza piena di impegni, dato che continua a mettere in cantiere progetti su progetti. Attento The Rock, non vorrai mica fare la fine di Nicolas Cage che, accettando di tutto, si è giocato la reputazione, e soprattutto la carriera, diventato un attore da B-Movie?!

Sappiamo che la DC non ha riscosso molto successo, in termini di critica, non certamente di box office, con i precedenti film, per cui la major spera di meglio per i futuri progetti. Lo sceneggiatore Geoff Johns è stato assunto proprio per cambiare queste tragiche sorti, ed evitare la continua umiliazione della DC, iniziando il suo lavoro di “ristrutturazione” proprio con Wonder Woman.

Anche se la maggior parte del cinecomic è stato girato prima dell’arrivo di Johns, lo sceneggiatore ha ancora molto lavoro da svolgere. Dwayne Johnson, che interpreterà Black Adam, ha usato i social network per rassicurare i fan riguardo il futuro della DC, promettendo di contribuire alla costruzione di una nuova era.

L’attore, dopo un incontro con i vertici della DC, sembra realmente fiducioso. Ed il suo entusiasmo è stato immediatamente condiviso su Twitter:

DC fans will start to see this shift in tone in future movies. Exciting time and I'm fired up to help usher in a new DC era. #BlackAdam⚡️ https://t.co/oUC3L0tY7H — Dwayne Johnson (@TheRock) January 13, 2017

Ancora non sappiamo esattamente in quale film futuro della DC Dwayne Johnson vestirà i panni di Black Adam. L’attore ha da sempre espresso il suo entusiasmo di far parte dell’Universo Cinematografico DC.

FONTE: ComicBook