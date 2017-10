Dynasty, la recensione: il reboot che non ti aspetti

In un’epoca di rifacimenti, reboot e ripescaggi vari, è ormai chiaro che nel mondo della televisione non si butta via niente. A quanto pare neanche le soap giurassiche sfuggono a questa forma di accanimento terapeutico dei media, e così eccoci qua: è uscito il pilot di Dynasty, reboot dell’omonima soap opera statunitense anni ‘80. Distribuita dal canale CW, a livello internazionale Dynasty è trasmessa da Netflix.

La trama, almeno apparentemente, è sempre la stessa: Blake, patriarca della famiglia Carrington, getta nello scompiglio azienda e parentado sposando la giovane Cristal, interpretata da Nathalie Kelley (The Vampire Diaries). Il matrimonio suscita le ire di Fallon (la Elizabeth Gillies di Victorious) che, alla beffa di aver ricevuto un nome oggettivamente improponibile, vede aggiungersi il danno di essere soppiantata da Cristal nell’affetto del padre, e soprattutto alla guida della multinazionale Carrington. Fallon non si accontenta di sabotare il matrimonio del padre; decide anche di passare alla concorrenza, con l’aiuto del rivale in affari dei Carrington, Jeff Colby. Nemmeno la servitù accetta di buon grado la nuova padrona di casa, e Cristal si ritrova subito ai ferri corti con Alan Dale (The OC, Lost) nel ruolo di Anders, il maggiordomo.

Come nella versione originale, l’unico ad andare d’accordo con la nuova signora Carrington è il figlio di Blake, Steven, interpretato da James Mackay (The Dressmaker, Hacksaw Ridge) e pecora nera del clan in quanto gay. Quest’ultimo dettaglio farà alzare più di un sopracciglio, visto che non siamo più negli anni ‘80 da un bel pezzo… il che è un bene per gli omosessuali, ma non tanto per la musica pop. Comunque nessuno ci farà caso: l’incongruenza della segregazione di Steven viene letteralmente affogata in una marea di colpi di scena, l’uno meno plausibile dell’altro.

Matrimoni e tragedie, tresche amorose e intrighi aziendali, spionaggio industriale e malattia mentale, esplosioni e ragazze che si menano: c’è di tutto, in questo opulento episodio pilota. Il ritmo frenetico, insieme alla colonna sonora martellante, ai costumi che valgono quando il debito pubblico della Grecia e alle sontuose ambientazioni, contribuisce alla patina di glamour che vorrebbe farci credere di trovarci di fronte a un secondo Gossip Girl, o comunque a una serie tv moderna che vuole darsi un tono rispetto alla sua decrepita versione originale. Ma è una patina che si sgretola facilmente, mostrandoci Dynasty per quello che è: la stessa soap opera, non migliore né peggiore di una telenovela, che più di trent’anni fa competeva con Dallas per gli ascolti. Non a casa il protagonista Blake ha il volto di Grant Show, che viene da serie come Melrose Place e Devious Maids.

In breve, a parte il dettaglio dell’aumentata presenza nel cast di persone di colore, non c’è niente di nuovo; e proprio per questo, forse, Dynasty avrà successo. Magari mi sbaglio; magari nel frattempo i gusti del pubblico sono cambiati. Certo è che ci conviene pregare affinché Beautiful continui all’infinito. Casomai finisse, a qualcuno potrebbe venire in mente di farne il reboot.