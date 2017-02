È nata una stella: Ray Liotta con Lady Gaga nel debutto alla regia di Bradley Cooper

Come sappiamo, Warner Bros. ha dato il via libera al remake di È nata una stella, che segnerà l’esordio alla regia di Bradley Cooper (American Sniper, American Hustle) e che vedrà come protagonista Lady Gaga.

L’Hollywood Reporter ha rivelato oggi che Ray Liotta è in trattative per unirsi al cast della pellicola, le cui riprese dovrebbero iniziare l’anno prossimo in California.

Si tratterà del quarto remake per questo film, dopo l’originale del 1937 di William A. Wellman, il più celebre del 1954 con Judy Garland per la regia di George Cukor e l’ultimo del 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. La sceneggiatura della nuova versione è stata affidata a Will Fetters (Remember Me). Cooper ha ammesso che Lady Gaga era salita in cima alla lista delle sue favorite per il ruolo principale dopo il rifiuto di Beyoncé.