Emerald City: il bilancio della prima stagione

In teoria, Emerald City ha le carte in regola per essere una serie tv di tutto rispetto: un cast solido che affianca attori affermati a volti nuovi, l’estetica steampunk, l’originale punto di vista su un classico della letteratura quale Il mago di Oz. Nonostante le buone intenzioni, però, nel corso delle dieci puntate di questa serie NBC serpeggia un crescente senso di disappunto. Il motivo è senza dubbio la difficoltà di riconoscere una direzione precisa: la regia di tutti gli episodi è affidata a Tarsem Singh (Mirror Mirror), ma è subito chiaro che ci sono molte altre mani in pasta e che quasi mai lavorano in accordo. Prendendo ispirazione dalla serie di libri per l’infanzia scritti da L. Frank Baum, già trasposti in passato in numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, in musical e in serie d’animazione, Emerald City prende il regno incantato di Oz e lo sottopone al trattamento Game of Thrones: le atmosfere si fanno più cupe, i temi più adulti, la violenza è all’ordine del giorno. Al posto della Dorothy Gale bambina del libro originale, troviamo una Dorothy ormai adulta, interpretata da Adria Arjona (Narcos, True Detective), catapultata a Oz mentre è alla ricerca delle sue origini.



Atterrando a Oz, Dorothy si ritrova coinvolta nelle lotte di potere che dilaniano il paese: il Mago di Oz, le Streghe Cardinali e il vicino regno di Ev, impegnati a farsi la guerra fra loro, non sembrano badare molto all’imminente arrivo di un mostro misterioso da tutti conosciuto come la Bestia Eterna. Sono però molto interessati a Dorothy, dal momento che arrivando ha involontariamente ucciso una delle streghe più potenti, acquisendone in parte le capacità. A dispetto dei pericoli, la ragazza prosegue il suo viaggio in cerca della madre biologica e incontra molti personaggi che risultano familiari ai lettori dell’opera di Baum, anche se in una veste originale: al posto dello Spaventapasseri c’è un soldato che ha perso la memoria (Oliver Jackson-Cohen), il Leone Codardo è il capitano della guardia del Mago (Mido Hamada), il Boscaiolo di Latta e Jack O’Lantern risultano fusi in un unico personaggio e così via.

Altri fra i protagonisti sembreranno completamente sconosciuti a gran parte del pubblico italiano, in quanto ripresi da altri libri dell’opera di Baum, meno conosciuti del primo volume. Eppure proprio a loro sono affidate le sottotrame più interessanti, come quella che riguarda la misteriosa Lady Ev, la principessa mascherata interpretata da Stefanie Martini, o Tip alias Ozma, erede al trono della Città di Smeraldo che solleva un’avvincente riflessione sull’identità sessuale, purtroppo un po’ trascurata.

Appare subito chiaro che si parla di un racconto corale: Dorothy non è protagonista assoluta, la storia è tanto sua quanto delle streghe West e Glinda (rispettivamente Ana Ularu e Joely Richardson), ma soprattutto dell’ambiguo Mago che governa da dittatore su Oz (interpretato dal bravissimo Vincent D’Onofrio). Proprio il Mago è l’emblema della contraddizione che affligge Emerald City: a tratti non sappiamo se considerarlo un terrificante tiranno o un goffo e ridicolo clown. Sembra proprio che gli autori siano rimasti fino alla fine indecisi fra due possibilità: portare all’estremo i toni cupi che rappresentano la maggiore novità della serie o smorzarli con momenti più “leggeri”. Un peccato, perché l’idea di partenza è tanto creativa e ambiziosa da non meritare questi tentennamenti.

Anche il finale di stagione è deludente: dopo averci sottoposto a un crescendo di tensione che avrebbe dovuto condurre a un’epica battaglia finale, tutto si risolve in quattro e quattr’otto in modo quasi surreale. La stessa Dorothy, tornata nel Kansas, si chiede “è un sogno?” e in effetti la sensazione di irrealtà è tale da far passare in secondo piano il cliffhanger conclusivo: la Bestia Eterna è finalmente arrivata, ma dopo dieci puntate ancora non sappiamo con precisione di chi si tratti.

Resta da vedere se ci sarà una seconda stagione, nel qual caso noi nerd appassionati del gioco “trova la citazione” continueremo probabilmente a seguire questa serie visivamente bellissima sebbene zoppicante, sperando in un innalzamento della qualità. Ma, al momento, sembra molto più probabile che Emerald City venga cancellata.