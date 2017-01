Emma Stone: “La recitazione mi ha salvata da ansie e fobie”

Fresca della vittoria agli Screen Actors Guild Awards ai Golden Globes Emma Stone (parlavamo di lei in uno dei nostri approfondimenti) ha ricevuto la candidatura agli Oscars 2017 – la seconda, dopo quella del 2015 nella categoria attrici non protagoniste per Birdman – per la sua interpretazione di Mia, protagonista del film musicale La La Land a fianco di Ryan Gosling. Benjamin Svetkey ha incontrato la giovane attrice per Hollywood Reporter, raccogliendo la sua intervista 24 ore prima dell’annuncio delle nomination agli Academy Award (che la vedono anche qui tra le frontrunner), rispetto ai quali aveva commentato “Non mi aspetto di essere per forza nominata, potrebbe benissimo andare diversamente. Tutto può essere“. Di seguito vi proponiamo la traduzione dell’articolo.

L’attrice dell’Arizona ne ha fatta di strada in questi ultimi 14 anni, fino a ritrovarsi sotto i riflettori dell’incredibile successo di pubblico e di critica del film di Chazelle, “non ho mai fatto parte di qualcosa del genere. Certo, siamo stati a Venezia con Birdman, ma niente del genere. Questo è un mondo inesplorato. Non mi sto lamentando, perché lo adoro, ma sono sei mesi che faccio interviste per questo film“. Alla piccola Emma probabilmente sarebbe apparso inconcepibile ritrovarsi a dover gestire tanta attenzione mediatica; caratterizzata da un’estrema timidezza, e propensa agli attacchi di panico sin dalla tenera età, Emma Stone aveva trovato nel teatro del doposcuola un rifugio sicuro e felice. Tanto da decidere un giorno, sull’onda di una rivelazione nel bel mezzo di una lezione in prima liceo, a soli 14 anni, di lasciare la cittadina di Scottsdale e partire per Hollywood, per fare l’attrice: “Ho vissuto un momento alla Howard Beale [il riferimento è al personaggio interpretato da Peter Finch in Network (1976), NdR], ho avuto una rivelazione: dovevo trasferirmi a Los Angeles il prima possibile, perché era lì che avevo bisogno di andare“. Dopo aver presentato ai genitori un PowerPoint intitolato “Progetto Hollywood”, che prevedeva che lei e la madre partissero alla volta della California, dove avrebbe studiato a casa e fatto audizioni, la madre e il padre di Emma (complice l’effetto terapeutico della recitazione: “penso che i miei genitori avessero visto quanto recitare mi rendesse soddisfatta e felice“) accettano il piano, e così Emma Stone e sua madre si trasferiscono a L.A. nel 2004.

Dopo varie audizioni, la prima svolta è nel 2007: Emma ottiene un ruolo in SuxBad – Tre menti sopra il pelo, con Jonah Hill e Michael Cera; a quel film, Emma deve il caratteristico color rosso fuoco dei suoi capelli, che tanto le ha portato fortuna, frutto di un’intuizione del produttore Judd Apatow. Il successo arriva nel 2009 con il primo ruolo da protagonista in Easy Girl. “Ho iniziato a sentirmi sopraffatta dall’energia di Hollywood“, ed è per questo che a 21 anni, proprio nel 2009, l’attrice si trasferisce a New York. La tensione emotiva non l’ha comunque abbandonata neanche dopo il trasferimento, e la tendenza agli attacchi di panico la continuava a seguire. L’ultimo risale al 2014, durante le riprese di Birdman, ed è legato all’atmosfera del film di Iñárritu: “quel film è tutto un camminare in bilico su un filo, l’andirivieni, la sincronizzazione… ho un po’ perso la testa“. Tra le fobie di Emma, ce ne sono molte legate agli sport, come andare a cavallo: “ero caduta da cavallo da bambina e non ci ero più salita“, sfida da affrontare per il suo prossimo ruolo nel nuovo film di Yorgos Lanthimos The Favourite – ambientato all’epoca della regina Anna d’Inghilterra. Anche le interviste con i giornalisti sono grossa fonte di ansie: “Prima di ogni intervista, ho bisogno di sedermi da sola per cinque minuti, respirare e focalizzarmi, perché divento molto nervosa“, confessa, “le interviste sono come una sorta di terapia, tranne per il fatto che tutte le tue risposte vengono trascritte e stampate. Vorrei sempre essere dall’altra parte. Non voglio essere analizzata, preferisco analizzare“.

Ma la città di New York aveva lo sfogo terapeutico che Los Angeles non possedeva: Broadway. All’età di 26 anni, dopo l’enorme successo mainstream di The Amazing Spider-Man, seguito da The Help, e ancora Magic in the Moonlight e Irrational Man di Woody Allen, Emma Stone esordisce sul palcoscenico teatrale con Cabaret. Tra il pubblico, il giovane regista Damien Chazelle rimaneva folgorato. Era il 2014, quando – saltate le trattative con Emma Watson (e con Miles Teller per il ruolo di Sebastian) – Chazelle e Stone si incontrano in un diner di Brooklyn per parlare del progetto, “ero malata, senza voce, ce la stavo mettendo tutta per andare avanti con gli spettacoli, e l’idea di fare un altro musical era impensabile. Dopo Cabaret non ero sicura di voler cantare e ballare di nuovo“. Ma l’insistenza di Chazelle, aggiunta al fatto che per il film era in trattative anche Ryan Gosling, suo partner in Gangster Squad e Crazy, Stupid, Love hanno avuto la meglio sulle riluttanze di Emma. Un ruolo, quello di Mia in La La Land, che le è valso numerosi premi, dalla Coppa Volpi a Venezia, passando per i Globes, approdando alla serata dei SAG fino all’attesa notte degli Oscar il 26 febbraio: “Questo tipo di cose sono incredibili, un onore e una pazzia, ma è qualcosa che mi provoca troppo nervosismo“.

Fonte: Hollywood Reporter