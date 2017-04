Emma Stone risponde al ragazzo che l’ha invitata al ballo

Il Premio Oscar Emma Stone ha risposto alla proposta, diventata virale, dello studente liceale che l’ha invitata al ballo studentesco con un video originale, in cui ricreava Another Day of Sun.

Jacob Staudenmaier di Phoenix, Arizona, ha riunito i suoi amici, i quali lo hanno prontamente aiutato a realizzare la sua versione dell’opening scene di La La Land nel parcheggio della scuola.

Nel suo adattamento, possiamo sentire le frasi: “Ho bisogno di una ragazza che venga al ballo con me, avrei dovuto cercarla prima“. Più avanti nella cover, dice anche: “Le persone dicono che somiglio a Ryan Gosling, e forse è un po’ inverosimile“. Staudenmaier ha anche promesso di portare Emma Stone all’Olive Garden per la cena, prima di andare al ballo e ha dichiarato che, se accettasse, sarebbe “il ragazzo più cool della Valley of the Sun“.

Il ragazzo, che oggi è apparso a Good Morning America, ha svelato che l’attrice ha risposto alla sua proposta, ma che sfortunatamente ha dovuto rifiutare. Citando il messaggio ricevuto dalla Stone:

“Jacob, grazie per avermi fatto la miglior proposta che abbia mai ricevuto. Non riesco a descriverti che onore sia stato per me, e quanto abbia sorriso per tutta la durata del video organizzato fantasticamente. Al momento sono a Londra per lavoro, ma spero comunque che tu ti diverta al ballo, e ti ringrazio per aver pensato a me. Grazie ancora. P.s. Vedo in te qualcosa di Gosling. Con amore, Emma“.

Vi riproponiamo il video di Jacob, sperando che comunque in futuro possa almeno incontrare Emma Stone:

FONTE: NME