Emma Watson rifiutò il ruolo di un’altra principessa Disney

Tra poco farà il suo debutto nelle sale La Bella e la Bestia (16 Marzo), versione live action del classico Disney che vede nel ruolo della protagonista Emma Watson. L’attrice però, diventata famosa per la sua parte in Harry Potter, avrebbe potuto entrare a far parte dell’universo delle principesse ben prima. Infatti, come dichiarato a Total Film, le era stato proposto il ruolo di Cenerentola nell’omonimo film di Kenneth Branagh del 2015, andato poi a Lily James. Ecco le sue parole:

“Non sapevo che avrebbero girato un film su La Bella e la Bestia quando ho rifiutato di interpretare Cenerentola. Ma quando mi hanno offerto Belle, ho pensato di immedesimarmi nel personaggio molto di più rispetto a Cenerentola. Lei rimane curiosa, compassionevole e di mentalità aperta. Questo è il tipo di donna che vorrei interpretare, potendo scegliere.”

Un rifiuto che denota molto coraggio da parte delle giovane interprete, il quale è stato ripagato da un ruolo più congegnale ai suoi gusti. Vedremo se questo trasparirà anche sul grande schermo.