Enter the Warriors Gate: trailer del fantasy scritto da Luc Besson

E’ disponibile in rete il primo trailer di Enter the Warriors Gate, il fantasy di arti marziali scritto da Luc Besson e Robert Mark Kamen (Taken). Il film è interpretato da Dave Bautista (ex del wrestling) che ha il ruolo di un malvagio tiranno con cui dovrà vedersela un videogiocatore adolescente (Uriah Shelton) magicamente trasportato al tempo di un antico impero in Cina. Diretta da Matthias Hoene (London Zombies), la pellicola uscirà nei cinema USA il prossimo 5 Maggio, stesso giorno della release de I Guardiani della Galassia Vol. 2 dove ha una parte lo stesso Bautista. Queste le prime immagini di Enter the Warriors Gate: