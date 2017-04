Dopo aver abbandonato il franchise dei Mercenari, Sylvester Stallone si sta preparando a terminare le riprese del sequel di Escape Plan, che secondo quanto riportato da Deadline avrà anche un terzo capitolo e Sly sarà della partita anche questa volta.

Come il secondo film, anche il successivo dovrebbe essere scritto da Miles Chapman e diretto da Steven C. Miller. Ancora non ci sono novità sulla data d’uscita di Escape Plan 2.