Falchi: la recensione

I Falchi di Toni d’Angelo sono personaggi assai diversi dallo standard poliziesco cui siamo abituati in Italia. Non c’è gioia per l’impresa andata a buon fine, poco o niente cameratismo e una vita privata tenuta gelosamente in segreto come se fosse portatrice di catastrofi. Peppe e Francesco appartengono ad una sezione della Squadra Mobile, anche denominata antiscippo, che si occupa di scovare e acciuffare i criminali di strada. A bordo della loro moto, seguono un codice di comportamento molto più elastico ed entrambi trascinano un passato oscuro carico di sensi di colpa.

Falchi segna il ritorno a Napoli di Toni d’Angelo, figlio del cantautore Nino. Un prodotto di genere che si apre ad un respiro più internazionale – vedi gli scontri contro la mafia cinese – pur mantenendo un afflato italiano che privilegia protagonisti tormentati e in cerca di risoluzione. Un dramma più noir che giallo ambientato ai margini della metropoli. Gli episodi più strettamente action, sebbene privi di occhio personale, funzionano nella misura in cui si abbandona qualsiasi moto di sorpresa; anche l’inseguimento iniziale, che dovrebbe fungere da overture acchiappa-spettatore, si perde in una regia troppo attenta a seguire il canone. D’Angelo cerca sempre di aggiungere farina all’impasto: l’incontro tra Francesco e la massaggiatrice cinese, “l’amicizia” tra Peppe e il personaggio di Stefania Sandrelli, come se l’assetto ad alta tensione oppure i fantasmi dei due protagonisti non debbano rappresentare il focus, ma solo un contorno. E allora dove aggrapparsi? Tutto è eccessivamente dispersivo e anche i guizzi più interessanti vengono soffocati per rinforzare la polpa.

Restano molti punti di domanda al termine della proiezione. Oltre a un certa superficialità narrativa, i bellissimi slanci musicali e visivi, come le inquadrature riflesse del corpo di Francesco, non riescono, da soli, a sorreggere un’intera struttura. Le sperimentazioni sono più che benvenute, ma non quando minacciano la visione d’insieme.