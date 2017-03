Fargo: Ewan McGregor contro Ewan McGregor nel full trailer della terza stagione

FX ha diffuso il full trailer della terza stagione di Fargo, che debutterà il prossimo 19 aprile.

C’è molta curiosità per il nuovo cast e soprattutto per l’incursione di alcuni attori nella serialità televisiva. Primo tra tutti Ewan McGregor che interpreterà il doppio ruolo o dei fratelli Emmit e Ray Stussy accanto a Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis e Michael Stuhlbarg. Potete vederli tutti nelle foto diffuse qualche giorno fa sul web.

It’s a tragedy, ya know. Watch the TRAILER for #Fargo’s all new story. Premieres April 19 on @FXNetworks. pic.twitter.com/QkKdnhDoFA

— Fargo (@FargoFX) March 22, 2017