Fargo: nuovo extended trailer per la terza stagione

FX ha diffuso un nuovo extended trailer della terza stagione di Fargo, che debutterà il prossimo 19 aprile.

C’è molta curiosità per il nuovo cast e soprattutto per l’incursione di alcuni attori nella serialità televisiva. Primo tra tutti Ewan McGregor che interpreterà il doppio ruolo o dei fratelli Emmit e Ray Stussy accanto a Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis e Michael Stuhlbarg.

Sinossi: La terza stagione della serie antologica sarà ambientata nel 2010. Protagonisti saranno i gemelli Emmit e Ray Stussy, che vivono due vite assai diverse. Emmit è un uomo d’affari del Minnesota, affascinante, abile, incarnazione del Sogno Americano nella sua totalità. Ray lavora invece come agente che supervisiona gli ex detenuti in libertà vigilata e nutre invidia nei confronti della fortuna del fratello.