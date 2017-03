Fargo: nuove foto della terza stagione con Ewan McGregor

Arriverà sul piccolo schermo il prossimo 19 Aprile l’attesa terza stagione di Fargo. C’è molta curiosità per il nuovo cast e soprattutto per l’incursione di alcuni attori nella serialità televisiva. Primo tra tutti Ewan McGregor che interpreterà il doppio ruolo o dei fratelli Emmit e Ray Stussy accanto a Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis e Michael Stuhlbarg. Possiamo vederli tutti nelle nuove foto da poco rilasciate sul web che noi vi riproponiamo di seguito nella nostra gallery, insieme alla sinossi ufficiale di questa nuova stagione.

SINOSSI: La terza stagione della serie antologica sarà ambientata nel 2010. Protagonisti saranno i gemelli Emmit e Ray Stussy, che vivono due vite assai diverse. Emmit è un uomo d’affari del Minnesota, affascinante, abile, incarnazione del Sogno Americano nella sua totalità. Ray lavora invece come agente che supervisiona gli ex detenuti in libertà vigilata e nutre invidia nei confronti della fortuna del fratello.