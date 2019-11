Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva Aziende chiave Profilo Roche,Celgene,Johnson & Johnson,Pfizer,Sanofi,Bristol-Meyers Squibb,Novartis,GlaxoSmithKline,Eli Lily,Merck & Co.

Sommario:

Un nuovo studio di mercato, intitolato “Scopri le tendenze, i driver di crescita e le sfide del mercato globale Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva” è stato presentato su Coherent Market Insights.

Il rapporto del sondaggio professionale presenta il mercato di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva per volume e valore, a livello globale, regionale e aziendale. Dal punto di vista globale, tiene conto dei dati storici di mercato per prevedere e presentare le previsioni per il periodo 2018-2026. A livello regionale, tiene conto del mercato nelle regioni chiave, ovvero Nord America, Europa, Cina, Giappone, Sud-est asiatico e India.

Descrizione:



Roche è leader mondiale in oncologia, impegnata nello sviluppo di nuovi approcci per il trattamento avanzato del cancro. Roche opera in due segmenti, che comprende prodotti farmaceutici e diagnostici con vendite annuali rispettivamente di 39,1 miliardi di dollari e 11,5 miliardi di dollari. Roche è in prima linea nell’immunoterapia antitumorale con dieci candidati a farmaci sperimentali attualmente in fase di sviluppo clinico. Nel 2016, la società ha stipulato 10 nuovi accordi di collaborazione clinica per esplorare le combinazioni di farmaci per massimizzare i benefici terapeutici e sviluppare il farmaco immunoterapico principale. La società ha creato imCORE, una rete di 21 istituti accademici che collabora con Roche per promuovere la ricerca sulle immunoterapie del cancro, contribuendo così a migliorare il mercato globale dei farmaci oncologici nel prossimo futuro.

Dati di mercato importanti Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva disponibili in questo rapporto:

1. Raccomandazioni strategiche, aree di crescita pianificate del mercato di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva.

2. Opportunità emergenti, panorama competitivo, quota di entrate dei principali produttori.

3. La presente relazione presenta Market Synthesis Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva; L’ambito del mercato offre una breve panoramica del mercato.

4. previsioni di mercato Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva, per regione, tipo e applicazione, con fatturato e fatturato, dal 2018 al 2026.

5. Analizzare i principali produttori di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva di settore, con le loro vendite, entrate e prezzi.

Principali giocatori chiave: Roche,Celgene,Johnson & Johnson,Pfizer,Sanofi,Bristol-Meyers Squibb,Novartis,GlaxoSmithKline,Eli Lily,Merck & Co.

Gli obiettivi della ricerca

I principali attori si stanno concentrando sui progressi tecnologici per migliorare la qualità del prodotto. Lo sviluppo a lungo termine per questo mercato può essere raggiunto continuando i continui miglioramenti del processo, la generazione della domanda, rendendo la tecnologia accessibile e investendo nelle migliori pratiche industriali.

Il rapporto tiene conto di vari fattori, per raggiungere risultati basati su ricerche approfondite di tendenze passate, comportamento del mercato, performance del settore, comportamento dei clienti, sviluppi tecnologici, spese del governo in ricerca e sviluppo e utilizza metodologie diverse per arrivare a una serie completamente nuova di studio commerciale basato sul mercato.

Il rapporto copre lo scenario attuale e le prospettive di crescita del mercato globale Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva per il periodo 2018-2026. Per calcolare le dimensioni del mercato, il rapporto considera le nuove installazioni o i pagamenti di vendita e abbonamento di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva.

Il mercato di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva è diviso nei seguenti segmenti in base alla geografia:

• Nord America

• Stati Uniti

• Canada

• Messico

• Europa

• Francia

• Germania

Il mercato globale di Farmaci oncologici globali – Analisi competitiva 2018-2026, è stato preparato sulla base di un’approfondita analisi di mercato con input di esperti del settore. Il rapporto copre il panorama del mercato e le sue prospettive di crescita negli anni a venire. La relazione include congiuntamente una discussione sui principali fornitori operativi durante questo mercato.

“In una parola, il rapporto fornisce statistiche elaborate e analisi sullo stato del settore; e può essere una preziosa scorta di guida e direzione per le aziende e le persone curiose del mercato “.

